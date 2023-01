Minister Jetten besitet duorsumensprojekten Fryslân

Minister Jetten fan Klimaat en Enerzjy bea moandeitemiddei in hantrekken om Fryske akwatermy-projekten fierder te helpen. Hy wie ûnder de yndruk fan de moaie Fryske inisjativen dy’t faak út de mienskip wei start wurde. Dat sei er by syn besite oan de doarpsmûne fan Reduzum en it Swettehûs yn Ljouwert, dêr’t er útlis krige oer de technyk akwatermy en de Fryske ambysje dêryn.

Syn besite gie yn Reduzum fan start. Dêr gie Jetten yn petear mei de inisjatyfnimmers fan de Koöperaasje Dorpsmolen Reduzum. Dat om te hearren hoe’t de mûne ta stân kommen is en hoe’t it doarp omgiet mei ‘dield eignerskip’. Dêrneist nimt er de learde lessen graach mei werom nei De Haach.

Swettehûs

Oan de westkant fan Ljouwert stiet de nije sintrale foar de betsjinning fan 40 brêgen en in nij stipepunt foar Provinsjale Wettersteat: It Swettehûs. De technyk akwatermy is yn de kaaimuorre fan de haven tapast. Dy soarget foar de waarmte/kjeld fan it gebou. Mar de technyk wurdt al folle mear tapast. Op inisjatyf út de Mienskip wei wurde wiken en/of doarpen mei dizze technyk ferwaarme. “Wat ik sa wurdearje yn de Friezen is de handson– en de doch-mar-gewoanmentaliteit. Ik bin der alle kearen wer fan ûnder de yndruk hoefolle inisjativen út de mienskip wei (by ús hjir dat Noaberschap) ûntsteane”, sei de minister.

Wetterwaarmte Provinsje

“Fryslân is in wetterrike provinsje, dêr’t wetterwaarmte op grutte skaal tapasber is. Dat sjogge wy ek werom yn alle plannen en projekten dy’t der rinne. Wy binne grutsk op de trije PAW*-rojekten yn ús provinsje. Stik foar stik projekten dy’t fan ûnderen op opset binne, en mei goede stipe en finansjele help realisearre wurde sille”, seit Sietske Poepjes, deputearre enerzjytransysje fan Fryslân.

Fryske ambysje

De provinsje sjocht tebek op in tige weardefol wurkbesite fan de minister. Akwatermy hat in grutte potinsje foar ús wetterrike provinsje. In moaie Fryske ambysje dy’t no ek yn it Haachske bekend is. Mei goed 45 Fryske akwatermyprojekten en trije Proeftún-Ierdgasfrije wiken yn Heech, Eanjum en de Oranjewyk yn Ljouwert plus twa Ynterreg*-projekten dy’t Europeesk yntsjinne binne, bart der in geweldich soad yn Fryslân.