Ljouwert groeide flink yn 2022: tûzen wenten en goed 1700 ynwenners derby

Yn ’e gemeente Ljouwert is yn 2022 it tal wenningen flink útwreide. Fan jannewaris 2022 oant en mei oktober 2002 wiene dat der 928, mei dêrûnder 669 nijbouwenten. Yn totaal binne yn 2022 likernôch tûzen wenten realisearre. In heech sifer as men nei de trochsneed fan 624 netto tafoegingen de ôfrûne tsien jier sjocht. Mei dêrtroch is de befolking sterk groeid.

Heal desimber 2022 telde de gemeente Ljouwert 127.238 ynwenners. Yn jannewaris 2022 wiene dat der noch 125.504. In plus fan goed 1700. Njonken wentebou spilet (ym)migraasje in grutte rol yn de befolkingsgroei, lykas de komst fan Oekraïners. “Der is al in skoft grutte wenningneed en dêrtroch sitte wenningsikers klem. Der is in te lyts oanbod oan keapwenten en ek foar hierwenten nimme de wachtlisten ta. De echte oplossing fan dy krisis is it realisearjen fan foldwaande en betelbere wenten. Dêrom is it sa wichtich dat de wentebouproduksje op gong bliuwt. Ik bin dan ek grutsk dat der dit jier safolle wenten realisearre binne yn de gemeente Ljouwert”, seit Hein de Haan, wethâlder wenjen en gebietsûntwikkeling.

Wentebou

Oant en mei oktober 2022 binne netto 928 wenten oan de wentefoarrie taheakke. In netto wentebouproduksje oer it hiele jier fan tûzen wenten is helle. Dêr sitte 182 studinte-ienheden yn dy’t op ’e kenniskampus realisearre binne. Yn trochsneed oer de perioade 2012 oant en mei 2021 wie sprake fan netto 624 wentetafoegingen jiers. Allinnich it jier 2019 (1.100 tafoegingen) wie in útsjitter troch de realisaasje fan 500 studinte-ienheden yn it eardere Aegon-gebou.

Nijbou wie der foaral yn de buorskip De Klamp, Middelsee (Havenstêd) en Blitsaerd. Dêrneist binne der oare tafoegingen: bygelyks omsettingen fan kantoaren nei wenten oan bygelyks de Eastergoawei en it benutten fan leechsteande romten boppe winkels oan bygelyks de Foarstreek en de Nijstêd.

Befolkingsgroei

In grut part fan de befolkingsgroei is yn de buorskippen fan de nijbouwyk De Súdlannen. Dy wyk telt no goed 3800 ynwenners, wylst dat oan it begjin fan it jier noch 3300 wiene. Techum telt no goed 1900 ynwenners, Wiarda tûzen en De Klamp 850. De wyk binnenstêd is ek in sterke groeier. Neffens jannewaris 2022 is it tal ynwenners dêr mei 130 tanommen nei 6250. Blitsaerd telt no 1100 ynwenners tsjin goed tûzen oan it begjin fan 2022.

De befolkingsgroei komt troch in posityf fêstigingssaldo: oant en mei oktober kamen der 1750 mear minsken nei de gemeente Ljouwert ta as der fuortgien wiene; 270 kamen út oare gemeenten yn Nederlân en 1480 troch in posityf ymmigraasjesaldo. Dat bestiet út bûtenlânske studinten, berne Oekraïners (540 mear ynskreaun heal desimber yn de befolkingsadministraasje as op 1 jannewaris 2022) en oare migranten. It tal berten min it tal stjergefallen wie -20.