Literêre jûn mei Lize Spit

Boeken fan Fryslân organisearret op sneon 18 maart 2023 in literêre jûn mei de skriuwer fan it nasjonale Boekewikegeskink 2023 Lize Spit yn dbieb yn Ljouwert.

Lize Spit wûn yn 2016 de Bronzen Uil foar it bêste Nederlânsktalige debút foar har boek Het smelt. Foar datselde boek krige se ek de earste Hebban Debútpriis. Ein 2020 ferskynde har twadde roman Ik ben er niet bij.

Yn opdracht fan Boeken fan Fryslân makke Elske Schotanus de Fryske oersetting fan it nasjonale Boekewikegeskink dy’t yn de nasjonale Boekewike fan 11 oant 19 maart fergees te krijen is by oanskaf fan op syn minst €15,00 oan boeken. It tema fan de nasjonale Boekewike is: ‘Ik bin alles’.

Mear ynformaasje oer it programma fan de jûn, kaarten en reservearjen folget. Mear ynformaasje oer de projekten en aktiviteiten fan Boeken fan Fryslân is te finen op: www.boekenfanfryslan.nl.