Leonie Bentveld foar de sechde kear op rige Nederlânsk kampioen

De Burgumse Leonie Bentveld, dy’t tsjintwurdich yn it Belgyske Kasterlee wennet, hat wer it Nederlânsk kampioenskip fjildriden op har namme set.

Diskear kaam sy by de beloften út. Yn de uterwearden fan de Waal hie de organisaasje in tige útdaagjend parkoers boud, dat troch it protte reinwetter fan de ôfrûne dagen nochris ekstra swier wurden wie. Sels de brânwacht hat noch holpen om al it reinwetter fuort te pompen, mar it kwea wie al bard. Nettsjinsteande de ynset, sieten der in protte rinstroken yn it parkoers dy’t folslein ûnder wetter stiene. Gewoanwei jout it waaksende wetter fan de Waal grutte soargen, mar diskear wie it reinwetter de kweadogger.

Fuort by de start wist Bentveld as ien fan de earsten it fjild yn te dûken en tige rap de lieding yn de swiere wedstriid te nimmen. Fan de earste technyske stripen ôf wist Leonie har foarsprong stadichoan út te bouwen en úteinlik einige se op 3.46 op nûmer 2.