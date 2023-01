Kursus poëzyskriuwen by Tresoar

Frysk Dichterskollektyf RIXT en Tresoar organisearje yn de earste moannen fan 2023 in kursus oer it skriuwen fan poëzy. De kursisten krije les fan ferskate dichters en nei njoggen jûnen kinne se harren wurk op in ôfslutende dichtersjûn hearre litte.

De kursuslieders binne Kate Schlingemann, Edwin de Groot, Dien L. de Boer, Geart Tigchelaar en Tryntsje van der Veer. Sa komt bygelyks by Edwin de Groot it poëtyske aspekt fan ferbylding troch it gebrûk fan byldspraak (metafoar en ferliking) oan ’e oarder en giet it by Tryntsje van der Veer oer de foardracht fan fersen.

Der binne noch in pear plakken beskikber. De oanmelding stiet foar alle dichters oant 15 jannewaris 2023 iepen.

Ynformaasje