Klupkampioenskippen Frysk damjen 2023 no sneon yn Easterein

Oankommende sneon 21 jannewaris wurde yn kafee Bergsma te Easterein wer de klupkampioenskippen Frysk damjen ferspile. De start is om 9:30 oere.

Eltsenien is sneon fan herte wolkom om efkes lâns te kommen yn Easterein. Omdat it oantal dammers de lêste jierren werom rint koe dit wolris de lêste kear wêze dat de klupkampioenskippen op dizze wize damd wurde. No wurdt der noch yn achttallen spile, mar der geane lûden op om it kommend jier mei seistallen te damjen om it klupkampioenskip.