Frysktalige tsjerketsjinsten 22 jannewaris 2023

Broeksterwâld

Petrusgemeente, 14.00 oere, ds. D. de Jong

Damwâld

Benediktustsjerke, 9.30 oere, hr. P. Fortuin

Haulerwyk

De Bining, 19.00 oere, ds. A. Elverdink

Hjerbeam

Niklaastsjerke, 9.30 oere, fr. A.M. Dijkstra

Lytsewierrum

Gertrudistsjerke, 10.00 oere, ds. S. Leene

Ljouwert

Grutte- of Jakobiner Tsjerke Ljouwert, 19.00 oere,

ds. L.H. Westra, fesperfiering mei Peter van der Zwaag (oargel), it Huzumer Kwartet en Nynke de Vries (lêzingen).

Ek online: www.jacobijner.nl

Marsum

Sint-Pontianustsjerke, 9.30 oere, ds. U. Tjallingii, Nachtmiel

Nijemardum

De Hoekstien, 11.00 oere, ds. T.T. Osinga

Ryptsjerk

Tsjerke, 9.30 oere, ds. W. Veltman

Tersoal

Prot. tsjerke Westerein, 9.30 oere, fr. H. Dijkstra

Warkum

Gertrudistsjerke, 9.30 oere, pastor H. Plantinga-Folkertsma