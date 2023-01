FNP: wat binne de effekten fan EU-needferoardering foar ús lânskip?

Krekt foar de krystdagen hat de Europeeske Uny in needferoardering oannommen. Yn alle lannen fan de EU wurde dêr de fergunningsprosedueres foar it oanlizzen fan te fernijen enerzjy en enerzjynetwurken koarter en makliker mei makke. De FNP is foar faasje by de fergunningferliening, mar wol net dat de nije regels oantaasting fan ús lânskip, natuer of mienskip feroarsaakje.

Om dy reden stelt de FNP-Steatefraksje fragen oan it kolleezje fan Deputearre Steaten, om te witten te kommen wat de konsekwinsjes fan de needferoardering binne op de prosedueres dêr’t de provinsje ferantwurdlik foar is of dêr’t bygelyks gemeenten de regels fan de provinsje Fryslân yn tapasse.

Konkreet lizze de nije regels yn guon gefallen in maksimale termyn fan ien of trije moanne op dêr’t de oerheid yn beslute moat. Yn inkelde gefallen wurdt sels automatysk in fergunning ferliend as de oerheid net flot genôch mei in reaksje komt. It belang fan enerzjyprojekten moat ek heger wurdearre wurde foar oare belangen oer en de plicht foar in miljeu-effektbeoardieling falt yn guon gefallen wei.

De FNP wol witte wat dat betsjut foar sinne- en wynenerzjyprojekten yn Fryslân, foar de útbou fan it enerzjynetwurk en hoe’t him dat ferhâldt ta it belang fan it behâld fan ús moaie Fryske lânskip. De party hat ek noed oer de rjochtsbeskerming fan omwenners, fan ús ynwenners en bedriuwen.