Fleanbasis wurdt fiif moanne stil, mar de loft net

Fan 6 febrewaris ôf is it stil op fleanbasis Ljouwert, sa skriuwt Omrop Zilt. Fanwegen grutte wurksumheden steane der moannen gean strieljagers op de basis. Mar it militêre loftrom bliuwt wól gewoan iepen.

It Ryksfêstgoedbedriuw begjint yn febrewaris mei grutte wurksumheden oan de haadbaan fan de fleanbasis. In perioade fan fiif moanne sûnder fleanen dus. Alteast, de twadde baan bliuwt noch efkes iepen foar ‘ynsidenteel’ ferkear. Fan april ôf is dy baan ek ticht. Alle wurksumheden duorje nei alle gedachten oant augustus.

Ferfange

Allinne ûnderhâld wie net mear genôch foar de Marsumer banen, sa makke Definsje ferline jier al bekend. Sa moat de baan opnij asfaltearre wurde. Mar ek de ferljochting op de baan is oan fernijing ta en der komme nije ynstallaasjes om fleantugen tsjin te hâlden. Dy kinne in F-35 ôfremje at der by it opstygjen of lannen wat misbeteart. Mar dat betsjut net dat it stil wurdt boppe Fryslân. It loftrom bliuwt nammentlik wol iepen.

Acht fan de Ljouwerter F-35’s fleane kommende tiid oer Pommeren yn stee fan Fryslân. Fan fleanbasis Malbork ôf hâldt de iene helte it loftom yn East-Europa yn ‘e gaten. De oare helte is mei om te trainen mei de NAVO. Sa nedich kinne ek dy bakken rap ynset wurde.

Gau werom

De oare strieljagers fleane fan Marsum ôf nei Volkel en bliuwe dêrwei trainen. Ek boppe it Fryske loftrom.

Boarne: Omrop Zilt