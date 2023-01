Earbetoan Bertus Jans Postma

Ynstjoerd



Op freed 13 jannewaris is Bertus Jans Postma yn Ingelum te hôf brocht. Lykas bekend wie Postma in foaroanman yn de striid foar de Fryske taal. Hy bestege in grut part fan syn libben oan it ferfryskjen fan geografyske nammen lykas plaknammen om it Frysk sichtberder te meitsjen yn de iepenbiere romte. Syn grutste sukses wie de ferfrysking fan de nammen fan wetterwegen (marren, kanalen, rivieren) yn de hiele provinsje.

Op it mêd fan plaknammen boekte Postma ek foarútgong, mar troch tsjinwurking fan gemeenten minder as er wollen hie. Sa hawwe tal fan gemeenten wol twatalige doarpsnammen, mar binne de Fryske nammen net offisjeel registrearre, sadat se net brûkt wurde meie yn de korrespondinsje mei oerheidsorganen lykas de belestingtsjinst. Yn de fúzjegemeente Waadhoeke besochten Postma en ûnderskreaune plaknammen fan de eardere gemeente Frjentsjerteradiel te ferfryskjen wylst plaknammen fan eardere gemeente Menameradiel al Frysk wiene, mar Waadhoeke wie dêr net ree ta.

Yn de ôfskiedstsjinst yn de tsjerke fan Ingelum spruts wethâlder Jan Dijkstra fan Waadhoeke syn wurdearring út foar de ynspanningen fan Postma. Soe it net in moai postúm earbewiis foar it krewearjen fan Postma wêze as de gemeente Waadhoeke no beslute soe ek yn Waadhoeke offisjeel Fryske plaknammen yn te fieren?

Jehannes Elzinga

Frjentsjer