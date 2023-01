‘Alde freonen’ is it nijste gedicht fan Sigrid Kingma as Dichter fan Fryslân. De Dichter fan Fryslân, Sigrid Kingma, skreau diskear in gedicht oer ‘freonskip’. Dat is it tema fan de Nasjonale Poëzywike fan 26 jannewaris o/m 1 febrewaris. De Nederlânske oersetting troch Tsjerk Veenstra en de Ingelske oersetting fan Trevor Scarse binne werom te lêzen op de webside fan Dichter fan Fryslân.

Alde freonen

Ik sit hechtsjend as oan lêzen pillen

– safolle binne it der ek net –

te suchtsjen om in lang ferlet

al jierren no deselde stillen.

En ja, it focht komt der al yn

plak en feech fan fretterij

wat op it each ûnderhâldsfrij

is boud mei spul en sinneskyn.

Kinst haadstik ien wol oerslaan

de earsten meitsje dochs dyn taal

in jeugdbân en dield ideaal.

Myn iepen boek en koart ferhaal

ik moat jim wat mear oandacht jaan

faaks wer ris in drankje dwaan.

Sigrid Kingma | Dichter fan Fryslân