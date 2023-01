Arjen J. Dykstra: Dongeradiel yn beweging (11. Easternijtsjerk)

Op de fierste ein fan Bollingwier, op Berchhuzen, is de Fryske skriuwster Froukje Annema-Noordenbos berne. Yn de sechstiger jierren begûn se te skriuwen yn it Hollânsk, mar dat lei har net sa. Nei in pear Afûk-kursussen stapte se oer op it Frysk. Se skreau yn it Frysk foar it Fries Landbouwblad en Frysk & Frij en redigearre de Fryske Bernekrante. Neist har romans, dêr’t se in grut publyk mei oanspruts, binne der in stikmannich toanielstikken fan har hân. Frou Annema ferstoar yn 1998. Se krige letter in tinkstien yn Easternijtsjerk.

Nijtsjerk ken mear bekende skriuwers. De Nijtsjerkster skoalmaster Foeke Sjoerds (1713-1770) woe mei syn boeken kennis oerbringe op de gewoane man. Hy brocht in soad fan de Fryske skiednis yn kaart. De Nijtsjerkster skoalle is nei him ferneamd.

De roman Pleats oan de feart fan Anne Jousma spilet ek yn dizze kriten. Dat is net sa frjemd, want Jousma groeide op yn Nijtsjerk. Jousma kaam út in otterdoks-herfoarme omjouwing. Hy krige de kâns om te learen en waard ûnderwizer. Hy debutearre as dichter yn it tydskrift fan de Jongfryske mienskip Lyts Frisia. Twa perioades siet er yn de redaksje fan dat blêd. Mei syn learlingen spile er ek in soad toaniel, soms syn eigen toanielstikken. Yn syn lettere jierren waard er romanskriuwer. Syn earste roman Faes efter glês kaam yn 1968 by de KFFB út. Troch syn herfoarme eftergrûn is de bân mei de KFFB net frjemd. Sjogge wy yn de boargerlike stân, dan falt de efternamme fan syn mem op. Hja wie in Geertje Rozendal.

Oer de Nijtsjerkstertille geane wy wer op Nes oan. Us pake hie eartiids in sechje: “de wrâld hâldt net op by de Nijtsjerkstertille. Dêr begjint er pas…” De famylje Rozendal moat ek faak oer dy Tille kommen wêze, as se wer op ’e syk wiene nei wurk of hannel bûten dizze krite. In moai foarbyld fan dat omswalkjen yn de wrâld is de oerbeppe fan Rink van der Velde. Dy Hendrikje Rozendal wie mei har man en bern ‘deihierarbeider’ op de Grinslanner klaai. De Rozendals arbeiden yn Grinslân en op It Bilt, mar úteinlik lei harren honk hieltyd wer yn (noardeastlik) Fryslân. Oer hoe’t sa’n troch ende troch Fryske famylje oan sa’n bûtenlânsk lykjende namme komt, soe wol in stúdzje te skriuwen wêze. Dat dogge we no mar net. Wy geane werom nei it begjinpunt fan dizze reis.

Oare wike moandei de ein fan dizze rige.