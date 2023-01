Anne Dykstra: Unfoech praat (12)

Kollum

It húske (4)

Sekreet

De earste betsjutting dy’t yn it WFT foar sekreet jûn wurdt, is wc, privaat. Dat doocht net hielendal, soe ik sizze, want sekreet en wc binne oantsjuttingen út hiel ferskillende tiden, dy’t inoar wat betsjutting oanbelanget lang net dekke. It sekreet is in wurd dat benammen yn ’e 19de iuw en begjin 20ste iuw brûkt waard. It wie gewoan in stjonkend húske, dat yn neat like op ’e himmele glêde wetterstjoerde pôt dêr’t jo en ik hjoed-de-dei ús prestaasje op leverje.

Privaat en sekreet hawwe wol wat faninoar. Privaat is in ferkoarting fan it midsiuwsk Latynske camera privata, in keammerke foar jinsels, dêr’t je moai privee sitte koene te poepen. Sekreet is, grif fia it Nederlânsk, út it Frânsk wei yn ús taalgebiet kommen. It Frânske secret komt wer út it Latynske secretus, dat ‘ôfsûndere, ferburgen, geheim’ betsjut. It Woordenboek der Nederlandsche taal slút dêr mei de betsjutting ‘Heimelijk gemak, bestekamer, privaat’ moai op oan. In sekreet is in plakje dêr’t je moai efkes oan kant koene om yn alle rêst jins behoef te dwaan.

Henk Wolf hat reagearre op it stikje oer tantenammen foar it húske. Dit skriuwt er: ‘It húske wurdt yn Noard-Dútslân gauris “Tante Meyer” neamd. Apart genôch sizze se yn it Dútsk al faak dat se “auf Tante Meyer gehen”. Dat ‘auf’ yn stee fan ‘zu’ makket it fansels foargoed dúdlik dat se net in echte tante bedoele.’

Tankewol, Henk!



