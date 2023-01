Andrea Peirano winner Frysk spul yn Aymavilles (Italië)

Ferslach fan Liuwe Westra

Aymavilles (Italië), 29 jannewaris 2023 – De boppeseal fan in wynhannel oan ’e foet fan it histoaryske kastiel fan Aymavilles is omtsjoene ta in ynternasjonale toernoaiseal. Oeral hingje Fryske en Italiaanske flaggen, 33 tinksporters sitte yn djippe konsintraasje efter it boerd, de stân wurdt hieltyd byholden en op ’e muorre projektearre. De wedstriden fan de koprinners binne fia ynternet streekrjocht te folgjen.

De sport dy’t dêr beoefene wurdt, is in yn ferhâlding jonge fariant fan it iuwenâlde damspul: FRYSK!. It giet om it damjen neffens de Fryske regels, dêr’t de stikken troch de rjochte slach in grutter berik by hawwe. Dêrtroch einiget it Frysk damjen hast nea yn in remize en is it einspul tige kompleks. By de fariant FRYSK! begjint men net mei in boerd fol stikken, mar mei mar fiif skiven de spiler, sadat men fuortdaliks yn it einspul sit.

Dy fariant fan it damjen is in jiermannich lyn populêr wurden by de damklup fan Aosta, Damaosta, dy’t ûnder de besieljende lieding fan trainer Paolo Faleo stiet. Nei’t er in kear yn Frjentsjer meidien hat oan it Fryslân Open, hat er it spul op syn klup yntrodusearre, en mei grut sukses. De sterkste Italiaanske spilers kinne har ûnderwilens mei de Fryske top mjitte.

Oan it toernoai dogge 33 dammers mei, wêrfan 24 fan de klup Damaosta. De oare spilers komme út Bergamo, Lecce, Brescia, Terni, Savona, Cosenza, Livorno, dus út Noard-, Midden- en Súd-Italië. De foarsitter fan it Italiaansk dambûn, Carlo Bordini, is ek oanwêzich. Oars as it Nederlânske Dambûn KNDB organisearret it Italiaanske Dambûn toernoaien en kampioenskippen yn ferskate spulfoarmen: Italiaansk Damjen, Checkers, Ynternasjonaal (Hollânsk) Damjen, en no dus ek FRYSK! Winner fan it Frysk spul is wurden: Andrea Peirano.