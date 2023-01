Ald en nij yn Fryslân

De Feilichheidsregio Fryslân lit witte dat yn Fryslân de âldjiersnacht foar de sikehuzen, de ambulânsefoarsjenning en de dokterswacht mei in drokke sneontejûn te ferlykjen wie. In stikmannich slachtoffers is behannele oan ferwûningen dy’t se troch fjoerwurk of karbidsjitten oprûn hiene. By guon dêrfan seach it der min út.

De brânwacht krige 78 meldingen, tsjin 69 ferline jier. Yn Smellingerlân moast it faakst útriden wurde. It gie meastal om lytse brantsjes en freugdefjurren.

Foarôf en ek yn de âldjiersnacht hawwe de ferskillende feilichheidspartners en helptsjinsten safolle mooglik gearwurke. Dat die fertuten, want it gearwurkjen ferrûn oeral nei winsk.

De Feilichheidsregio is goed te sprekken oer it wurk fan alle helpferlieners. De ynwenners wurdt frege om de resten fan it fjoerwurk op te romjen, sadat strjitten, pleinen en diken wer skjin en feilich binne.