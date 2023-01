Albert Augurk (gedicht)

Nei oanlieding fan ús oprop om kreative bydragen krigen wy dit gedicht tastjoerd. Mear gedichten en ferhalen binne fan herten wolkom op ynfo@itnijs.frl. Redaksje It Nijs

Albert Augurk

Al jierrenlang wennet er op Urk,

krekt lykas syn bruorren Piet en Durk.

Ferskillende efternammen binne der dêr net safolle

en kin dan dy Alberts, Pieten en Durken mar ris út ‘e holle.

Mar gelokkich is it herkennen wat minder wurk,

troch al dy bynammen op Urk.

Om ien foar Albert te betinken wie net sa dreech,

by him is it glês nammentlik altyd heal leech.

Dat no is hy de iennichste op Urk

mei de namme Albert Augurk.

Folkje Koster