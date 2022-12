Waarpraatsje: Wykein noch wintersk

DE JOUWER – It wie tongersdeitejûn op in soad plakken yn Fryslân sjippeglêd, mei yn in grut part fan it lân koade oranje. Freed waard in hiel kreaze winterdei. Yn it wykein bliuwt it noch kâld.

Freedtenacht is der kâns op (swiere) damp. By in swakke oant matige sudewyn leit de temperatuer tusken -1 en -6 graden.

Sneon is it earst dampich en skier, mar yn ‘e middei soe de sinne ek noch te sjen wêze kinne. De wyn komt út it suden en is swak oant matich. De tempertatuer leit om it friespunt hinne.

Snein feroaret it waar stadichoan. Bewolking en (wat) sinne wikselje inoar ôf, mar it soe ek al wat reine kinne. By in swakke oant matige súdeastewyn leit de temperatuer krekt boppe it friespunt.

Takomme wike is it dien mei de winter. It is skier en mei 10 graden tige myld.

Warskôging:

Troch befriezing fan wiete diken en damp kin it glêd wurde en troch damp is it sicht op in soad plakken min.

Jan Brinksma