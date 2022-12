Waarpraatsje: Winterske buien

DE JOUWER – Nei efkes wat mylder waar, wurdt it fan tongersdei ôf wer kâlder.

Woansdeitenacht falle der buien mei kâns op (wiete) snie. As it lang opklearret, kin der ek damp ûntstean. Der stiet hast gjin wyn, mar by de kust lâns waait in matige noardwestewyn. De temperatuer leit om it friespunt hinne.

Tongersdei wikselje bewolking en wat opklearringen inoar ôf. Der falle rûnom in pear buien, miskien wol mei heil of wiete snie. Der stiet net in soad wyn, mar by de kust lâns is de wyn matich út it noardwesten, letter westen oant súdwesten. It wurdt 4 graden.

Freed en yn it wykein bliuwt it kâld.

Warskôging:

Troch winterske buien kin it op guon plakken glêd wurde en troch damp kin it sicht min wêze.

Jan Brinksma