Waarpraatsje: Winter

DE JOUWER – It is kâld (yn Ljouwert frear it moandeitenacht goed 5 graden) en dat bliuwt it oant moandei ta.

Tiisdeitenacht kin it op guon plakken wer dampich wurde. By hast gjin wyn leit de temperatuer tusken -4 en -9 graden.

Woansdei is it earst miskien noch dampich, mar letter skynt de sinne. Yn ‘e middei kinne yn it Waadgebiet wat winterske buien falle. Der stiet hast gjin wyn en de temperatuer leit om it friespunt hinne.

Fan tongersdei ôf wurdt it wat minder kâld, mar it bliuwt foarearst noch wol wintersk.

Jan Brinksma