Waarpraatsje: Tsjustere dagen foar krysttiid

DE JOUWER – It binne de tsjustere dagen foar krysttiid mei skier en grau waar. Der feroaret foarearst net folle.

Tiisdeitenacht kin it op guon plakken wat opklearje en der is ek kâns op damp. By hast gjin wyn is it mei 3 graden in frisse nacht.

Woansdei kin it earst noch dampich wêze en letter op ’e dei falt der wer wat rein. De wyn komt út it súdwesten en is matich, by de kust lâns frij krêftich. It wurdt 9 graden.

Nei woansdei bliuwt it skier, ritich en myld.

Jan Brinksma