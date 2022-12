Waarpraatsje: Tige myld

DE JOUWER – De lêste dei fan 2022 sil tige myld wêze en it wurdt ek in hiel wiete dei.

Freedtenacht sil it reine. De súdwestewyn is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich. It wurdt 11 graden.

Aldjiersdei reint it in hiel skoft en der stiet in soad wyn. Dy komt út it súdwesten en is frij krêftich oant krêftich, by de kust lâns en boppe de Iselmar krêftich oant hurd. Mei 13 graden is it tige myld foar de tiid fan it jier.

Aldjiersjûn liket it drûch te wurden, mar it is wol hiel rûzich mei hege temperatueren.

Nijjiersdei bliuwt it ek net drûch en by in matige oant frij krêftige súdwestewyn leit de temperatuer wer boppe de 10 graden.

Yn de earste wike fan it nije jier bliuwt it ritich mei in temperatuer noch hieltyd om de 10 graden hinne.

In hiel noflike jierwiksel!

Jan Brinksma