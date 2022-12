Waarpraatsje: Skier en myld

DE JOUWER – It wie woansdei in hiel grauwe en ferreinde dei. It bliuwt foarearst ritich en tige myld.

Woansdeitenacht falle der in pear buien. De súdwestewyn is frij krêftich, by de kust lâns en boppe de Iselmar krêftich oant hurd. It wurdt 8 graden.

Tongersdei falle der ek in pear buien en wy sille de sinne net in soad sjen. De wyn komt út it súdwesten en is frij krêftich, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar krêftich oant hurd. Letter op ‘e dei jout de wyn him wat del. It wurdt 9 graden.

Freed, sneon, snein en moandei is it hiel myld.

Jan Brinksma