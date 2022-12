Waarpraatsje: Oanhâldend ritich

DE JOUWER – It waar giet dizze dagen bot hinne en wer en dat bliuwt ek noch wol in skoft sa.

Tongersdeitenacht is it, sa goed as, drûch. De sudewyn is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich. It wurdt 4 graden.

Freed rekket de loft wer berûn en yn ‘e middei set it op in reinen. De wyn komt út it suden en is matich oant frij krêftich, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar stiet mear wyn. De temperatuer leit om de 9 graden hinne.

Mei de jierwiksel wurdt it tige myld.

Jan Brinksma