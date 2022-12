Waarpraatsje: Oanhâldend myld

DE JOUWER – It bliuwt myld mei om it hoartsje rein, mar ek skoften dat it drûch is.

Tongersdeitenacht binne der in pear opklearringen en op guon plakken kin wer damp ûntstean. Der stiet hast gjin wyn en it wurdt 5 graden.

Freed kin it earst noch dampich wêze, letter is de loft berûn, mar in glimp fan ‘e sinne is net útsletten. Yn ‘e middei is der kâns op rein. Der stiet net in soad wyn, mar letter hellet de wyn by de kust lâns wat oan. It wurdt 7 graden.

Sneon en op beide krystdagen bliuwt it net drûch, mar ferreinde dagen sille it, nei alle gedachten, net wurde.

Jan Brinksma