Waarpraatsje: Oanhâldend kâld

DE JOUWER – It is wintersk en dat bliuwt it ek noch wol in wike, mar it sil perfoarst gjin reedriderswaar wurde. It is kwakkelich.

Sneintenacht is de loft berûn, mar in pear opklearringen binne net útsletten. Op guon plakken kin ek damp ûntstean. By hast gjin wyn leit de temperatuer in pear graden ûnder it friespunt. As it opklearret kin it noch wat kâlder wurde.

Moandei is it earst skier en op guon plakken noch dampich, mar geandewei nimt de kâns op sinne ta, al is it yn dizze tiid fan it jier min te sizzen hoe let oft dat wêze sil en hoelang’t de sinne skine sil. De temperatuer leit om it friespunt hinne.

De oare dagen fan dizze wike bliuwt it rêstich en kâld.

Jan Brinksma