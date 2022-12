Waarpraatsje: Kâns op winterske delslach

DE JOUWER – Krekt gjin strange froast. It wie tiisdeitenacht kâld. Yn Ljouwert waard -9,8 graden metten en dat wie hast strange froast. Yn Eelde slagge it wol. Dêr waard it tiisdeitemoarn -10,6 graden. It bliuwt wintersk, mar de kâns op delslach nimt wol ta.

Woansdeitenacht kin der in winterske bui falle en der is ek kâns op izel. It waait hast net, mar by de kust lâns stiet in frij krêftige oant krêftige noardwestewyn. De temperatuer leit by de kust lâns en op ’e Waadeleilânen om it friespunt hinne, mear de provinsje yn kin it in graad of 5 frieze.

Tongersdei falle der rûnom yn Fryslân in pear winterske buien en der is ek wer kâns op izel. Der stiet net in soad wyn, mar by de kust lâns waait in frij krêftige oant krêftige noardwestewyn. De temperatuer leit tusken 2 en 5 graden.

Freed bliuwt it drûch.

Warskôging:

Troch winterske delslach kin it op guon plakken glêd wurde. Der is boppedat kâns op izel.

Jan Brinksma