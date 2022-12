Waarpraatsje: Kâns op izel

DE JOUWER – Nei in kâld en kreas winterwykein sil it waar fan moandei ôf bot feroarje. It wurdt in hiel stik mylder, mar earst is der noch kâns op izel.

Sneintejûn en sneintenacht sil it reine mei kâns op izel. Geandewei de nacht giet de temperatuer stadichoan omheech. Earst leit dy om it friespunt hinne, mar yn ‘e rin fan ‘e nacht wurdt it in graad of 4. De wyn komt út it suden en is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich.

Moandei is it skier en it reint sa út en troch. De matige, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftige oant krêftige, wyn, komt út it suden. Mei 9 graden is it hielendal dien de winter.

De oare dagen fan dizze wike bliuwt it tige myld.

Warskôging:

Troch izel kin it sneintejûn en oan it begjin fan ‘e nacht glêd wurde.

Jan Brinksma