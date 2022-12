Waarpraatsje: Kâlde nacht

DE JOUWER – It wie moandei in kreaze winterdei en it waar foar tiisdei sjocht der ek poerbêst út. Wy krije wol in kâlde nacht.



Moandeitenacht is it helder en op guon plakken kin it dampich wurde. By hast gjin wyn wurdt it kâld. De temperatuer leit tusken -3 en -6 graden.

Tiisdei kin it earst noch dampich wêze, mar letter skynt de sinne. Der stiet net in soad wyn, mar yn it Waadgebiet waait in matige sudewyn. Yn ‘e iere moarntiid friest it noch flink, mar yn ‘e middei komt de temperatuer krekt boppe it friespunt.

Woansdei feroaret der noch net folle oan it winterske waar.



Jan Brinksma