Waarpraatsje: Kâld mar kwakkelich

DE JOUWER – Wy sitte yn in kâlde rite, mar it bliuwt kwakkelich en takomme wike wurdt it in pear dagen 10 graden boppe it friespunt.

Tongersdeitenacht wikselje bewolking en opklearringen inoar ôf. By in matige oant frij krêftige noardestewyn friest it op de measte plakken in pear graden.

Freed skynt de sinne geregeld en it bliuwt drûch. De wyn komt út it noarden oant noardeasten en is swak oant matich. De temperatuer komt krekt efkes boppe it friespunt.

Sneon is it noch kâld, mar fan snein ôf is it dien mei de winter.

Warskôging:

Op in soad plakken kin it troch wat winterske delslach of befriezing fan wiete diken glêd wurde.

Jan Brinksma