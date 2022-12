Waarpraatsje: Ien dei wat kâlder

DE JOUWER – It wiene mylde krystdagen en mei de jierwiksel wurdt it noch folle mylder, mar tiisdei is it earst ien dei wat kâlder.

Moandeitenacht falle der in pear buien. De westewyn is matich, boppe de Iselmar frij krêftich en by de kust lâns krêftich. It wurdt 4 graden.

Tiisdei wikselje bewolking en (wat) sinne inoar ôf. It bliuwt, sa goed as, drûch. De wyn giet nei it súdwesten en is matich, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich. It wurdt 7 graden.

De lêste dagen fan dit jier wurde tige myld.

Jan Brinksma