Waarpraatsje: Hast gjin sinne

DE JOUWER – De lêste dagen fan dit jier sille wy de sinne hast net sjen. It wurdt wol hiel myld, mei miskien wol mear as 10 graden.

Tiisdeitenacht sil it sa út en troch reine of storeine. De súdwestewyn is matich oant frij krêftich, by de kust lâns en boppe de Iselmar hurd oant stoarmich mei kâns op swierer wynpûsten. Tsjin ‘e moarn jout de wyn him wer wat del. It wurdt 5 graden, mar geandewei de nacht giet de temperatuer wat omheech.

Woansdei wurdt in reinige dei, mar der is, nei alle gedachten, ek in drûch skoft. De wyn komt út it súdwesten en is matich oant frij krêftich, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar krêftich. It wurdt 9 graden.

Fan tongersdei ôf sil it noch wat mylder wurde.

Jan Brinksma