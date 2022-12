Waarpraatsje: Griene krystdagen

DE JOUWER – Wite krystdagen binne yn ús lân tige seldsum en dit jier bliuwt it op beide dagen ek grien. It is boppedat myld en ritich.

Freedtenacht kin it noch reine of storeine. De westewyn is matich oant frij krêftich, by de kust lâns en boppe de Iselmar krêftich. It wurdt 7 graden.

Sneon bliuwt it, sa goed as, drûch, mar wy sille de sinne, nei alle gedachten, net in hiel soad sjen. De wyn komt út it westen en is matich, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich. Mei 9 graden is it wer oan ‘e mylde kant.

Op beide krystdagen is de loft berûn en it bliuwt net hielendal drûch. De temperatuer leit om de 9 graden hinne. Earste Krystdei stiet der in matige sudewyn en op moandei in matige westewyn.

Oant de jierwiksel bliuwt it hiel myld al sil it takomme tiisdei ien dei in bytsje kâlder wêze.

Noflike krystdagen!

Jan Brinksma