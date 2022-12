Waarpraatsje: Gjin winter

DE JOUWER – Der hat yn desimber in rite winterwaar west, mar it winterske waar komt dit jier net werom. De krystdagen bliuwe grien.

Woansdeitenacht kin der in bui falle en op guon plakken is der ek wer kâns op damp. By in swakke oant matige súdwestewyn wurdt it 4 graden.

Tongersdei wurdt in grauwe dei, mar in glimp fan ‘e sinne is net hielendal útsletten. It bliuwt, nei alle gedachten, it grutste part fan ‘e dei drûch. Der stiet net in soad wyn en mei 8 graden is it oan ‘e mylde kant.

Freed liket in reinige dei te wurden.

Jan Brinksma