Waarpraatsje: Froast yn ‘e nacht

DE JOUWER – It is in bytsje winter en dat bliuwt it wol in wike. Wy krije in kâld wykein.

Freedtenacht sil it op in soad plakken dampich wurde. By in swakke oant matige sudewyn leit de tempertatuer tusken +2 en -3 graden.

Sneon kin der in winterske bui falle en wy sjogge de sinne net in soad. De wyn komt út it súdwesten en is swak oant matich. De temperatuer komt krekt boppe it friespunt.

Snein feroaret der net folle. It bliuwt, sa goed as, drûch, mar it is wol skier. By in swakke oant matige sudewyn leit de temperatuer om it friespunt hinne.

Takomme wike wurdt it noch wat kâlder.

Warskôging:

Troch befriezing fan wiete diken of winterske delslach kin it op guon plakken glêd wurde en troch damp is it sicht min.

Jan Brinksma