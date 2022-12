Waarpraatsje: Fan winter nei hjerst

DE JOUWER – Nei in rite mei moai en kâld winterwaar sitte wy no wer yn ‘e hjerst. It bliuwt de hiele wike skier en myld.

Moandeitenacht reint it sa út en troch. De wyn komt út it suden en is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich. It wurdt 8 graden en dat is in hiel stik mylder as ferline wike yn ‘e nacht.

Tiisdei sil it in tsjustere dei wurde mei in hiel skoft rein. De sudewyn is matich, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich. Letter dêr jout de wyn him wat del. Mei 10 graden is it myld foar de tiid fan it jier.

De oare dagen fan dizze wike feroaret der hast neat. De kâns op in wite kryst is lytser as 5 prosint.

Jan Brinksma