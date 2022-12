Wa binne de Ryksboargers?

Yn Dútslân hat de plysje fan ‘t wike allegear minsken oppakt, om’t se fertocht wurde fan it tarieden fan in steatsgreep. It giet om in groep saneamde Ryksboargers.

De Ryksboargers binne fan betinken dat it hjoeddeiske Dútslân in ûnwettige steat is. Neffens harren binne de notiidske wetten dêrom net jildich. In part fan ‘e Ryksboargers ferpoft it dêrom om belesting te beteljen. Oaren miene dat gebieten dy’t no yn Poalen en Tsjechië lizze eins noch diel fan Dútslân binne, om’t dat yn of foar de Twadde Wrâldoarloch it gefal wie.

De Ryksboargers hawwe ek in lyts leger. Dat soe dizze wike it regear yn Berlyn ôfsette. De beweging soe dan nije ministers leverje. In wichtige bydrage soe Birgit Malsack-Winkemann leverje. Hja hat as âld-parlemintslid noch altyd tagong ta it gebou fan ‘e Bûnsdei en hja hat boppedat in wapenfergunning. As nij steatshaad woene de Ryksboargers prins Hindrik de tredde fan Reuß op ‘e troan sette.