Twa útfieringen Krystoratoarium ‘Maria’s Lofsang’

Koar en solisten fan Capella Frisiae en in ynstrumintaal ensemble fiere ûnder lieding fan Hoite Pruiksma yn Kultuerpoadium Doarpstsjerke Huzum (Ljouwert) op 24 desimber 2022 Pruiksma syn krystoratoarium út. Dat bart twa kear efterinoar, om 19.00 en om 21.30 oere.

Tsien jier lyn skreau komponist Hoite Pruiksma syn krystoratoarium ‘Maria’s Lofsang’. Yn it Frysk klinkt dêr it krystferhaal yn. Dat wurdt ôfwiksele mei Latynske sangen en bekende âld-Nederlânske krystlieten. It is in stik yn acht dielen. Maria is de sintrale figuer. De kearn fan it krystferhaal is foar Pruiksma de trochgeande syklus fan berte, libben en stjerren.

Letter paste Pruiksma de partituer oan foar in lytsere besetting en makke er twa nije dielen. Dy nije ferzje sil yn de Huzumer Doarpstsjerke te hearren wêze.

Kaarten mei ynbegryp fan it programmaboekje kostje yn de foarferkeap € 24,50 en € 27,00 oan de kassa. Se kinne reservearre wurde fia http://www.stichting-up.nl.

By de tsjerke sels is net folle parkearromte, mar de auto kin fergees op it grutte parkearplak foar Intratuin oan de Tynjedyk stean.