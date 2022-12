Túnskilderijen fan Matthijs Röling yn Museum Belvédère

Oant en mei 29 jannewaris 2023 te sjen

Matthijs Röling (1943) fûn ticht by hûs syn ynspiraasje foar in rige túnskilderijen, makke út de sêre of fan it terras fan syn hûs yn Ezinge (Grinslân). Mei in fyn gefoel foar ljocht en skaad hat de keunstner de kleurklanken fan de seizoenen feilleas troffen. Museum Belvédère lit in stikmannich túnskilderijen fan Röling sjen en fiert dêrmei de oankeap fan dy wurken.

De nije oanwinst ‘Tuin in Ezinge’ (sjoch ôfbylding) kin ta de hichtepunten út it omfangrike oeuvre fan de skilder rekkene wurde. Oanfoljend op de presintaasje yn Museum Belvédère binne twa foto’s opnommen út de rige dy’t fotograaf Mischa Keijser (1974) yn opdracht fan Museum Wierdenland fan it ynterieur en de tún fan Rölings hûs makke. De keunstner beskildere ferskillende wanden fan de âlde pleats mei kleurrike foarstellingen. De muorreskilderingen yn it atelier, de keuken en de sêre hearre ta syn favoriten.

Dy bysûndere omjouwing waard yn 2018 fêstlein yn de tv-dokumintêre M.R. – Het universum van keunstschilder Matthijs Röling fan Marrit Koopmans en Walker Pachler. Dy is werom te sjen by NPO Start.