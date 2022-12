Tink derom: glêde diken

It KNMI hat foar Fryslân en de measte oare Nederlânske provinsjes koade oranje ôfkundige. Dat is in warskôging. Dat betsjut: grutte kâns op gefaarlik of ekstreem waar, mei fiergeande gefolgen en kâns of skea, ferwûnings of grutte oerlêst.

De oanlieding is de kombinaasje fan froast yn ‘e grûn en delslach. Dy liedt op in protte plakken ta izel en dat soarget foar glêde diken.

De warskôging jildt op syn minst tongersdeitejûn en yn de nacht fan tongsdei op freed. Allinnich yn Brabân en Limburch jildt de wat minder driuwende warskôgingskleur giel, en op de Waadeilannen is gjin warskôging fan tapassing.