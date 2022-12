Tige brede politike stipe foar fierdere emansipaasje Fryskpraters

It is grif amper in Fries ûntgien dat de Twadde Keamer ferline wike gear wie oer de nije Bestjoersôfspraak Fryske taal en kultuer, de rige ôfspraken dy’t Ryk en provinsje om de pear jier meitsje op it stik fan it belied oangeande de emansipaasje fan ‘e Fryskpraters yn Nederlân. Dat de wurdfierders njonken it Nederlânsk ek it Frysk brûkten en dat Keamerfoarsitster Vera Bergkamp dat net inkeld gewurde liet, mar sels ek mei in Frysk “tige tank” ôfsleat, krige yn ‘e parse gâns omtinken. It Nijs berjochte der ek oer.

Wat faaks minder yn it nijs kommen is, is dat omtrint de folsleine Twadde Keamer in aktiver belied op dat stik fan saken in goed ding achtet. Hast alle moasjes om it Frysk foarút te helpen waarden ienriedich oannommen. Der wiene twa útsûnderings: de moasje fan Romke de Jong en Habtamu de Hoop om bettere digitaal materiaal oer en foar minderheidstalen te meitsjen krige gjin stipe fan de SP, de PVV, it Forum voor Democratie en it lid Van Haga. Der wie wol in Keamermearderheid foar. Fierder waard de moasje fan Peter Kwint en Michiel van Nispen oer in hegere fergoeding foar rjochtbanktolken op fersyk fan de minister oanhâlden. Dat betsjut dat der no net oer stimd is, mar dat dat binnen in healjier noch dien wurde kin as de yntsjinners dat noch nuttich achtsje.

Dy’t mear oer de moasjes witte wol, kin it ferslach fan it debat hjir fine:

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/plenaire_vergaderingen/details/activiteit?id=2022A09362