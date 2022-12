This is BBC calling…, krystkonsert Ljouwerter Bachferiening

Kommende snein, 18 desimber, sil de Ljouwerter Bachferiening in krystkonsert jaan yn de Grutte of Jacobinertsjerke fan Ljouwert.

No’t minsken tige nei frijheid en ferbining sykje, bringt it Bachkoar ûnder lieding fan Geke Bruining-Visser ljocht en waarmte mei muzyk fan Britten, Bach en Carols (BBC). De ynspirearjende enerzjy dy’t minsken ûndergeane as se dêr libbensliif by binne, kin gjin radio of hokker oar medium tsjin op.

De Christmas Carols hawwe in sintraal plak yn it programma, mar it koar soe syn namme net wurdich wêze as der gjin muzyk fan syn nammejouwer Johann Sebastiaan Bach songen wurde soe. Dat wurdt dizze kear it motet ‘Sei Lob und Preis’.

It koar, stipe troch harp en oargel, bringt in ferskaat oan komposysjes fan alderhande komponisten út ferskillende iuwen. Mei dy jubelsang wurdt net allinne preludearre op in moaie krysttiid mar op it 75-jierrich jubileum dat it yn 2023 fiert.

It konsert begjint om 15.00 oere. Kaarten binne oan ’e doar te keap, mar kinne foarôof ek besteld wurde fia www.ticketkantoor.nl/shop/LBVkerst22