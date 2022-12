Stikstoffergunningen kinne yn 2023 wer ferliend wurde

Yn septimber 2022 hat de provinsje Fryslân it ferlienen fan stikstoffergunningen tydlik stillein. De wichtichste reden dêrfoar wie de útspraak fan de Ried fan Steat oer de net- bewiisde wurking fan emisje-earme stâlflierren. Fan jannewaris 2023 ôf sil de provinsje wer stikstoffergunningen ferliene. Fergunningsoanfragen dêr’t yn de nije situaasje in emisje-earme stâlflier by pland is, wurde foarearst noch net ferliend.

Foar it oanfreegjen en hifkjen fan oanfragen wurdt gebrûk makke fan it rekkenprogramma AERIUS. Dat wurdt op it stuit oanpast, ûnder oare troch it yngean fan it saneamde Feechbeslút1. Dat stiet no foar 26 jannewaris pland. Sadree‘t AERIUS bywurke is kinne de needsaaklike berekkeningen troch de oanfreger dien wurde en de provinsje dy hifkje. Earst dêrnei kin de fergunningferliening wer begjinne.

Wachtrige mei fergunningsoanfragen

Troch it tydlik stillizzen fan de fergunningferliening, is it tal oanfragen dat noch beoardiele wurde moat oprûn. Hast twahûndert oanfregers wachtsje op it beoardieljen fan harren oanfraach. Elkenien mei in rinnende oanfraach wurdt mei in brief oer it ferfolch ynljochte. Dêrneist binne der noch goed twahûndert PAS-melders dy‘t op legalisaasje fia in fergunning wachtsje. Dy groep wurdt ek skriftlik oer it ferfolch ynljochte.