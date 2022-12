Sneintejûn fannijs koade oranje om glêdens

It wurdt wer glêd op ‘e diken. It KNMI hat foar alle Nederlânske provinsjes koade oranje ôfjûn. Dat is in earnstige warskôging. Dy’t net perfoarst ta de hûs út moat, kin better binnendoar bliuwe. De warskôging jildt sneintejûn en yn de nacht fan snein op moandei.

Net allinne de kâlde diken kinne befrieze, it kin ek noch sniejeie en de fallen snie kin befrieze, wat foar izel soarget.