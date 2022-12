Sander Hoekstra: Fryske taal paspoart nei de takomst

By it parsepetear fan Deputearre Steaten Fryslân op 20 desimber 2022 hold de foarsitter fan de Jongfryske Mienskip Sander Hoekstra ûndersteande taspraak. Sjoch ek ús berjocht Provinsje wol Frysk op identiteitsbewiis.

Tige tank dat wy hjir hjoed as Jongfryske Mienskip wêze meie. It Kolleezje fan Deputearre Steaten fan Fryslân hat op tiisdei 8 novimber 2022 unanym besletten om ûndersyk te dwaan nei de Fryske taal op offisjele dokuminten. Neist it ferkennen fan de mooglikheden sil de provinsje him ek aktyf ynsette foar de Fryske taal op ID-bewizen, rydbewizen, paspoarten of de digitale ID. Dêrmei kin de Fryske taal jo paspoart nei de takomst wêze.

De Jongfryske Mienskip fertsjintwurdiget de belangen fan syn leden. Ien lid frege him yn 2020 ôf hoe’t it mooglik wie dat it donorformulier wol yn it Poalsk, Frânsk en Arabysk beskikber wie, mar net yn ’e twadde rykstaal, it Frysk. Under de e-mail dy’t wy fan it ministearje weromkrigen stie: “Laat die kerel een keer in zijn paspoort kijken waar hij woont.” Sadwaande waarden wy twongen om by Tûmba melding fan diskriminaasje te dwaan. Deputearre Poepjes hat der doe wurk fan makke. Mei it jûnsklokformulier gong it wer mis. En Deputearre Poepjes moast ek dy fout achterôf wer yn oarder meitsje. Ja, it is wier, sy regele it wer.

De Twadde Keamer hat yn desimber 2020 in moasje oannommen om de sichtberens fan it Frysk te fergrutsjen. Mar wêrom wie der sa’n moasje nedich? It Frysk is dochs de twadde offisjele taal fan Nederlân?

Bestjoerslid Sjoerd Groenhof murk op dat de besteande Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer op it mêd fan sichtberens fan it Frysk net folle om ’e hakken hie. Reden genôch om in plan te skriuwen dat de besteande situaasje wól ferbetteret. It ‘Oanfalsplan fergrutsjen Sichtberens Fryske Taal en Identiteit yn Fryslân‘ waard yn maart dit jier presintearre. Yn it plan steane tsien foarstellen om de sichtberens fan it Frysk te fergrutsjen. De Fryske polityk wie der fol lof oer en ek by de Rede fan Fryslân die kommissaris fan de Kening Arno Brok te witten dat it nije bestjoersakkoart wol ambisjeuzer wêze mei.

Foarstel nûmer 6 út it boekje giet oer it Frysk op offisjele dokuminten. En dat is ek de reden wêrom’t wy hjir hjoed binne. Wy binne tige bliid dat Deputearre Steaten de útdaging pro-aktyf oangean wol yn it ramt fan emansipaasje en ynklúzje.

De Fryske taal is jo paspoart nei de takomst. It Frysk is in âlde taal, âlder as it Nederlânsk. It Frysk is ús rykste kulturele besit. Gjin relikt foar yn it museum, mar in moderne taal dy’t ek yn ’e 21e iuw libbet as in hert! As wy sjogge nei de skiednis, ús striid foar lykweardigens en ynklúzje, dan heart it Frysk gewoan sichtber te wêzen op offisjele dokuminten. It Frysk is ommers mear as in kommunikaasjemiddel. It is yntegraal ûnderdiel fan ús kultuer en identiteit. Dêrmei is it jo identiteitsbewiis yn ’e wrâld.

De Jongfryske Mienskip is bliid mei it beslút fan Deputearre Steaten om yn gearwurking mei it ministearje de mooglikheden te ûndersykjen om it Frysk op offisjele dokuminten te krijen. Yn ’t foarste plak wolle wy Deputearre Poepjes tige tank sizze foar har krewearjen. Mar wy hawwe noch in hiele wei te gean foardat it safier is. En der bliuwe noch 9 punten oer yn ús boekje mei oanrekommandaasjes. Wy as Jongfryske Mienskip wolle it Frysk yn alle domeinen útgroeie litte ta in folslein lykweardige taal. Om dat doel te berikken sille wy oanhâlde as storein en sjogge it beslút fan 8 novimber as in wichtige earste stap.

Ut namme fan it bestjoer fan de Jongfryske Mienskip,

Elske, Jenny, Wolter, Sjoerd, Sander en Jelle