Romte foar wetter en natuer yn beekdelling Alddjip

Yn ’e beekdelling Alddjip wurdt 26 bunder nije natuer klimaatbestindich ynrjochte. Mei de ynrjochting dêrfan wurde wichtige skeakels yn it string fan it Natuernetwurk Nederlân (NNN) realisearre. Foar de ûntwikkeling fan de nije natuer wurde sleatten ûndjipper makke, om sa it wetter langer fêst te hâlden, en fan keardamkes foarsjoen om ferdrûgjen yn it gebiet tsjin te gean. Op in heger lizzend perseel wurdt bosk oanplante.

Dêrneist komt in dûker ûnder de Bakkefeanster Feart troch. Troch it wetter fia it prinsipe ‘fêsthâlde-bergje-ôffiere’ mear romte te jaan, wurdt de beekdelling klimaatbestindiger foar lânbou en natuer. Mei it oanlizzen fan de faunapassaazjes ûnder de Foarwurker Wei en De Poasen kinne otters en oare lytse bisten de dyk oerstekke.

Yn ‘e mande mei de grûneigeners en neiste omwenners hat de gebietskommisje Alddjip it ynrjochtingsplan foar dizze gebieten makke. Yn de gebietskommisje sitte fertsjintwurdigers fan natuer, lânbou, wetter en rekreaasje út it gebiet. Provinsje Fryslân en Wetterskip Fryslân wurkje gear mei de gebietskommisje Alddjip, gemeente Opsterlân en lânbou- en natuerorganisaasjes oan it opknappen fan de beekdelling fan it Alddjip en it Natuernetwurk Nederlân.