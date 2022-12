Ried Fryske Beweging sil yngeand reorganisearje

Oer it nije beliedsplan fan de Ried fan de Fryske Beweging is op in gearkomste fan it Algemien Bestjoer, dêr’t stipers en fertsjintwurdigers fan oansletten organisaasje manmachtich op ôfkaam wienen, okkerdeis wakker redendield, mar der wie net folle kommentaar op in útstel fan it Deistich Bestjoer om de organisaasjestruktuer yngeand te feroarjen. Meidat de ynsprektermyn op 5 desimber l.l. ôfrûn, sil dat op de folgjende gearkomste fan it Algemien Bestjoer, yn stimming brocht wurde. Soks docht de Ried te witten yn syn fearnsjierberjocht dat dizze wike ferspraat waard.

Nei alle gedachten sil it útstel goedkard wurde en dan hâldt de Ried op mei in koepelorganisaasje te wêzen foar in griemmank oan organisaasjes. Dy bliuwe wol belutsen fia in advysried. Mar de Ried wol ek folle mear enerzjy stekke yn de gearwurking mei oare organisaasjes dy’t relevant binne foar Fryslân, de Friezen en it Frysk. Dêr wurdt in Mienskipskommisje foar opset. Dat is yn neifolging fan de suksesfolle Politike Kommisje, dy’t oan de widze stien hat fan it hjoeddeistige omtinken foar it Frysk yn de polityk (sjoch bygelyks: Debat oer en yn it Frysk yn de Twadde Keamer).

Dêroer en oer wat de Ried op it heden fierder by de ein hat, is te lêzen yn dit nijsbrief.