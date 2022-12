Provinsje yn berop tsjin oanwizing ekstra stikstofgefoelige natuer

De minister foar Natuer en Stikstof makke op 25 novimber bekend ekstra plant- en bistesoarten en libbensgebieten yn de Natura 2000-gebieten oan te wizen. Foar it gebiet De Fluessen, Aldegaasterbrekken en omkriten giet it om stikstofgefoelige natuer. Dat kin soargje foar beheiningen foar fergunningferliening yn dy regio. Dêrom giet de provinsje Fryslân dêrtsjin yn berop.

It giet om doelen foar libbensgebieten (habitaasjes) dy’t earder net oanwiisd binne, wylst se wol yn de gebieten foarkomme. It giet yn de Aldegeaster brekken (yn it gebiet Fûgelhoeke) om feanmoasreidlân en heechfeanbosk. De provinsje is wiis mei de oanwêzigens fan dy bysûndere natuerwearden, mar is fan miening dat It Fryske Gea dy al foldwaande beskermet en beheart.

It ministearje wol mei it beslút de eardere Natura 2000-oanwizing korrizjearje en mei dy beide stikstofgefoelige libbensgebieten útwreidzje. Dêr kinne nije ûntwikkelingen dy’t foar mear stikstofdelslach soargje kinne – in bouprojekt of it útwreidzjen fan in boerebedriuw – troch behindere wurde. Troch de lytse oerflakte fan de soarten (minder as 1 ha) en de pear geskikte groeiplakken, fynt de provinsje dat de maatskiplike konsekwinsjes net yn ferhâlding steane ta wat it foar de natuer opsmyt.

Oare gebieten

Yn oare gebieten binne ek ekstra soarten en gebietstypen oanwiisd. De gefolgen binne dêr minder grut om’t it net om stikstofgefoelige soarten giet of omdat yn dy gebieten al stikstofgefoelige natuer oanwêzich wie. De ferwachting is dat foar de nije soarten net folle oanfoljende maatregels nedich binne neist wat der al pland is.

Proses

It beslút is fuortendaliks yngien. De provinsje moat dêr by de fergunningferliening rekken mei hâlde en kin it beslút fan de rjochtbank net ôfwachtsje. De provinsje moat direkt sjen hokker oanfoljende maatregels oft der nedich binne. Dat bart yn ’e mande mei belanghawwers. Op it stuit wurdt der foar de Aldegeaster brekken, de Fluessen en omkriten in nij Natura 2000-behearplan makke. Dêr stiet yn wat nedich is om de soarten en gebietstypen te beskermjen. It proses foar it nije behearplan giet troch lykas pland. De ûnderskate soarten wurde dêr no noch net oan taheakke. Dat bart troch in oanfolling op it plan sadree’t dúdlik is hokker maatregels nedich binne.

Provinsjale Steaten joegen yn in moasje oan net te wollen dat der ekstra oerflakte Natura 2000-gebiet of ekstra stikstofgefoelige natuer yn Fryslân komt. It berop dat de provinsje docht slút dêr dus by oan. Deputearre Douwe Hoogland: “Om foarút te kommen yn de gebietsprosessen foar it Frysk Programma Lanlik Gebiet is draachflak en fertrouwen fan de boeren en belanghawwers yn de regio nedich. Dit beslút draacht dêr net oan by. Dat is wol in punt fan noed.”