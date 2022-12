Oargelkonsert Theo Jellema yn teken fan krysttiid

Yn de rige freedskonserten fan Kultuerpoadium Doarpstsjerke Huzum jout de ferneamde Ljouwerter stedsoargelist Theo Jellema in oargelkonsert op freed 16 desimber 2022. Lykas altyd is dat fan 17.00 oant 18.00 oere.

It is net de earste kear dat Theo Jellema de wûndermoaie lûden oan it prachtige Huzumer oargel ûntlokket. Yn 2015 is it oargel ûnder syn adviseurskip restaurearre. Hy ken der dus alle mooglikheden fan.

Dizze kear sil it programma yn it teken fan krysttiid stean.

De oargelkonserten binne fergees tagonklik, mar in frijwillige bydrage wurdt tige op priis steld. In kopke kofje of tee kostet € 2,00.

Bij de tsjerke sels is net folle parkearromte, mar de auto kin fergees op it grutte parkearplak foar Intratuin oan de Tynjedyk stean.

Mear ynformaasje is te finen op https://www.dorpskerkhuizum.nl en

https://www.facebook.com/dorpskerkhuizum