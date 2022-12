Nije wurkwize eveneminte-oanfragen Wet natuerbeskerming

Fan 1 jannewaris ôf jildt foar oanfragen fan eveneminten yn it ramt fan de Wet natuerbeskerming in nije wurkwize. Dy hâldt yn dat de provinsje yn in ier stadium oerlis mei organisatoaren fan grutte eveneminten hâldt. Sa kin de provinsje op tiid meitinke en as dat nedich is in fergunning foar de Wet natuerbeskerming ôfjaan. Foar oare eveneminten feroaret der neat.

Ek al jildt de Wet natuurbescherming foar elkenien, yn ‘e measte gefallen sil der neat te rêden wêze. Dat kin wol it gefal wêze by eveneminten dy’t yn of by in Natura 2000-gebiet organisearre wurde, dy’t mear as twatûzen besikers deis lûke, dy’t gebrûk meitsje fan fersterke lûd en keunstljocht, dy’t langer as ien dei duorje en dy’t jûns nei seizen trochgeane. De oanfraach foar sokke eveneminten moat seis moanne foar de datum fan it evenemint by de provinsje yntsjinne wêze.

Foar oare eveneminten kin ek in ûntheffing nedich wêze, mar de termyn fan seis moanne jildt dan net. Is der by in evenemint bygelyks sprake fan twa fan boppeneamde punten, dan is it ferstannich om kontakt mei de provinsje te sykjen foar advys.

Deputearre Douwe Hoogland: “Ferline jier hawwe wy ek beliedsregels publisearre. Dêr is doe betizing oer ûntstien en dat wie fansels net de bedoeling. Fryslân brûst fan de eveneminten en dat wolle wy graach sa hâlde. Dêrom hawwe wy dy regels doe wer ynlutsen en binne wy in yntinsyf trajekt mei gemeenten, natuerbehearders en organisatoaren oangien. Dêr binne dizze nije beliedsregels en in ynformaasjebrosjuere út fuortkommen. Wy beseffe dat it altyd maatwurk bliuwt.”

Brosjuere

De nije wurkwize is hjir te finen, lykas in ynformaasjebrosjuere foar organisatoaren. Dêr stiet útlis oer de Wet natuerbeskerming yn en hoe’t in organisator dêr by it organisearjen fan in evenemint rekken mei hâlde kin. De brosjuere befettet gjin nije regels of ferplichtingen. Der is in sprekoere dêr’t organisatoaren en gemeenten om advys freegje kinne as der twivel is oft in evenemint mooglik effekt hat op kwetsbere natuer en hoe’t dat foar te kommen is.

Foar eveneminten fan 1 july ôf

De nije wurkwize giet offisjeel op 1 jannewaris 2023 yn, mar jildt pas fan 1 july ôf dat jier. Dat jout organisatoaren fan grutte eveneminten de tiid om harren oanfraach op tiid yn te tsjinjen. “As der eveneminten binne dy’t foar 1 july holden wurde of krekt dêrnei, dêr’t wol in oanfraach foar yntsjinne wurde moat, dan slagget dat net mei dy seis moanne. Dêrom geane wy mei de oanfragen yn dy perioade linich om. De opset is om yn goed oerlis te besykjen alle eveneminten trochgean te litten”, jout deputearre Hoogland oan. Ein 2023 evaluearret de provinsje mei belutsen gemeenten hoe’t de beliedsregels en brosjuere wurkje.