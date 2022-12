Net-befeilige spoaroergong Wjelsryp sletten

Op tongersdei 15 desimber is de net-befeilige spoaroergong tusken Wjelsryp en Keimpetille troch deputearre Avine Fokkens-Kelder en wethâlder fan de gemeente Waadhoeke Kees Arendz offisjeel sletten. Dy net-aktyf befeilige oergong (NABO) op it trajekt Ljouwert-Harns Haven is foar de gemeente Waadhoeke de earste oergong dy’t troch ProRail, yn ‘e mande mei provinsje en gemeente, oanpakt is.

“Dit is in nije mylpeal yn it feiliger meitsjen fan ús spoarwei-oergongen”, seit deputearre Avine Fokkens-Kelder. “It is fan grut belang dat soks bart. Foar dizze oergong jildt dat namste mear, om’t der ek alle dagen skoalbern gebrûk fan meitsje.” De net-befeilige oerwei lei yn in fyts- en fuotgongerspaad. Om dy ferbining yn stân te hâlden, hat de gemeente Waadhoeke in nij paad mei in fytsbrêge oanlein. Dat nije paad slút oan op it âlde paad. “Wy binne bliid dat dizze ûnfeilige oerstek oer it spoar fuort is. De bern út Wjelsryp kinne no feilich nei skoalle. Ek toeristen dy’t mei it pontsje fan Keimpetille oerstekke wolle, hawwe no in feilige fytsrûte,” seit Kees Arendz.

Oanpak net-befeilige spoaroergongen

ProRail hat de ambysje om de 180 tagonklike NABO’s op te heffen. Dy net-befeilige oerwegen bringe nammentlik gefaarlike situaasjes mei. Foar de oanpak fan de measte NABO’s leit der in plan of is de realisaasje yn gong set. “Goed dat wy fan dizze ôfskie nommen hawwe. ProRail sil him der hieltyd op rjochtsje en as it oan ús leit, wurdt der sa gau mooglik ôfskie fan alle NABO’s nommen”, sa seit Danou Veenhof. ProRail pakt de kommende tiid, yn gearwurking mei de provinsje Fryslân en gemeente Waadhoeke, noch trije NABO’s op de spoarline Ljouwert-Harns Haven oan.